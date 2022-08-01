Мостовой — о Бека-Бека: шикарная сделка! Сначала «Локо» развели на деньги, теперь «Ниццу»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу».

«Сначала «Локомотив» развели на деньги, а теперь «Ниццу». Эта немецкая схема. «Ниццу» пару лет назад купили крупные бизнесмены, поэтому они вкладывают деньги, чтобы хоть что-то выиграла «Ницца». Пока этого не получается. Поэтому крупные страны можно пошерстить. Конечно, это переплата. Тем более это «Локомотив», и он не был там основным. Шикарная сделка», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи.