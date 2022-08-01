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На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

На «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов
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На подмосковные «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт РФС.

Запрет связан с невыполнением командой денежных обязательств перед «Ростовом» по условиям договора о переходе нападающего Александра Долгова. Красно-чёрные не выплатили в полной мере сумму, указанную в трансферном контракте, заключённом с «Ростовом» 2 сентября 2021 года. «Химкам» необходимо также выплатить пени за задержку трансферной выплаты.

В качестве обеспечительной меры к команде применён запрет на регистрацию новых футболистов, вступивший в силу 1 августа. Запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед «Ростовом», установленных настоящим решением.

Кроме того, в отношении «Химок» было удовлетворено заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Команда обязана выплатить задолженность, а также штраф за задержку выплат. Запрет на регистрацию новых футболистов также наложен в качестве обеспечительной меры.

Joint Industries Limited Partnership — шотландская компания, осуществляющая консультантскую деятельность в вопросах, связанных со спортом. Также организация выступает в качестве агента (посредника) при согласовании трансферов.

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