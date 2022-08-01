Полузащитник «Арсенала» Торрейра может перейти в «Галатасарай»
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Уругвайский полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра этим летом может сменить клубную прописку. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, игроком интересуется турецкий «Галатасарай».
По сведениям источника, руководство команд уже начали переговоры о переходе игрока. Ранее агент Торрейры Пабло Бентанкур уже обсудил личный контракт с «Галатасараем», который может быть рассчитан до 2026 года. Уругвайцем также интересуются итальянская «Сампдория» и испанская «Валенсия».
Прошедший сезон Лукас Торрейра провёл в аренде за итальянскую «Фиорентину». Футболист сыграл 31 матч в Серии А, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
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