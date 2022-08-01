Лепсая — о побеге Варелы из «Динамо»: «Зенит» открыл ящик Пандоры, продлив бразильцев

Футбольный функционер, эксперт латинского рынка Тимур Лепсая высказался о тайном уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Что касается отъезда Бальбуэны и Варелы, то, казалось бы, один клуб, игроки из одного региона, но разная ситуация. Бальбуэна поступил так, как можно поступать в такой ситуации. Он заранее проинформировал руководство и тренера, объяснил причины, которые не являются политическими или финансовыми. Я знаком с Бальбуэной, он не хотел уезжать, надеялся решить все семейные проблемы, но был вынужден воспользоваться правилом ФИФА, поступил честно.



Варела же покинул базу «Динамо» под покровом ночи. В этой ситуации ящик Пандоры открыл «Зенит» переподписанием бразильцев. Я слышал из Латинской Америки, что питерские легионеры после ухода Алберто начали поговаривать об отъезде. «Зенит» в ответ продлил контракты на улучшенных условиях. Агент Варелы Пабло Бентанкур решил этой ситуацией воспользоваться. Через агента Марио Фернандеса Машадо он предложил услуги Варелы «Фламенго», а потом сказал, что его клиент готов продлить контракт с «Динамо» на улучшенных условиях. Респектую руководству, которое не повелось на провокации и шантаж», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.