В «Химках» отреагировали на запрет РФС на регистрацию новых футболистов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение РФС в отношении команды о запрете на регистрацию новых футболистов.
«Основной долг перед агентом Адеми. Мы чисто юридически не можем совершить транзакцию. В связи со сложившимися обстоятельствами мы ищем и искали банк, который сделает это в рублях. Только в этом проблема.
Что касается Долгова, то там нет никаких задолженностей. Всплыли какие-то пени за просрочку платежа, о которых никто не знал. В течение суток погасим, там какие-то копейки. Вопрос Адеми мы решаем уже три месяца. Этот вопрос больше технический. К сожалению, найти сейчас какой-то удобный вариант не получается», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Нападающий Кемаль Адеми перешёл в «Химки» из турецкого «Фенербахче» летом прошлого года.
Форвард Александр Долгов стал игроком красно-чёрных осенью 2021 года, перейдя из «Ростова» за € 115 тыс.
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