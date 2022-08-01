Полуяхтов: в «Оренбурге» никто даже не думает о стыковых матчах. Мы ещё всем покажем
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Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов высказался о планах команды на текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.
«Мы идём от игры к игре. Ничего не загадываем. У нас ребята ещё подъезжают. Дай бог, всё хорошо будет. Мы ещё всем покажем. Ребята чуть-чуть привыкнут, адаптируются, и всё будет хорошо. Какое место хочу занять я? Не загадываю. Чем выше, тем лучше. Избежать стыковых матчей? Само собой. Никто даже не думает о них», — сказал Полуяхтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, после трёх туров в активе «Оренбурга» три очка. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков.
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