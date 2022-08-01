«Барселона» объявила о продаже доли бренда Barça Studios за € 100 млн

Футбольный клуб «Барселона» объявил о продаже 24,5% медиабренда Barça Studios компании socios.com за € 100 млн, об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
В официальном заявлении клуба говорится, что сделка была одобрена на заседании генеральной ассамблеи членов клуба ещё в октябре прошлого года. Платформа Socios специализируется на продаже фанатских токенов, позволяющих болельщикам влиять на решения внутри клуба.
Напомним, ранее «Барселона» заработала около € 267 млн за продажу 10% своих телевизионных прав в Ла Лиге. После этого клуб продал ещё 15% прав за € 315 млн.
Данные сделки позволили стабилизировать финансовое состояние клуба, благодаря чему они смогли зарегистрировать новых игроков и оформить крупные трансферы, в том числе польского форварда Роберта Левандовского и французского защитника Жюля Кунде.
- 1 августа 2022
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