Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валуев: недовольство болельщиков и пониженная посещаемость игр — не повод отменять Fan ID

Валуев: недовольство болельщиков и пониженная посещаемость игр — не повод отменять Fan ID
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о падении посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги после введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения — не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять её. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом всё нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем всё наладится.

Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Напомним, первым матчем чемпионата России, для посещения которого требовался Fan ID, была встреча третьего тура РПЛ сезона-2022/2023 «Урал» — «Краснодар» (1:3). Встречу на стадионе «Екатеринбург Арена» посетили 2 тыс. зрителей.

Первые матчи с Fan ID — катастрофа. Посещаемость РПЛ упала многократно Первые матчи с Fan ID — катастрофа. Посещаемость РПЛ упала многократно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022