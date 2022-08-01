Валуев: недовольство болельщиков и пониженная посещаемость игр — не повод отменять Fan ID

Бывший чемпион мира по боксу, ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о падении посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги после введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Недовольство паспортом болельщиков и пониженная посещаемость после его введения — не повод как-либо пересматривать систему Fan ID или отменять её. Эта ситуация напоминает картину с введением масочного режима в метро. Вначале тоже были возмущения и проблемы, а потом всё нормально заработало. Так будет и здесь. Уверен, со временем всё наладится.
Fan ID никак не помешает футболу, в любом случае отмены закона добиться нельзя. Поэтому всем желающим смотреть футбол на стадионе нужно просто оформить Fan ID и спокойно посещать игры любимой команды», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».
Напомним, первым матчем чемпионата России, для посещения которого требовался Fan ID, была встреча третьего тура РПЛ сезона-2022/2023 «Урал» — «Краснодар» (1:3). Встречу на стадионе «Екатеринбург Арена» посетили 2 тыс. зрителей.
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