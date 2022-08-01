Баженов: Промес может обогнать Азмуна и Вагнера по голам среди легионеров в этом сезоне
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением об игре нидерландского форварда красно-белых Квинси Промеса.
«Мне бы хотелось, чтобы уже в этом сезоне Квинси Промес догнал и обогнал Азмуна с Вагнером в списке бомбардиров среди легионеров. В начале чемпионата он находится в очень хорошей форме. Сейчас он мне очень нравится, прям как в лучшие годы. Если московский «Спартак» будет продолжать играть в футбол с обилием голевых моментов, то почему бы и нет. Есть много составляющих: травмы, игра команды.
Если всё сложится, то может обогнать уже в этом сезоне. В глобальном смысле, наверное, в следующем сезоне», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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