Первый тренер Миранчука: Алексей прошёл адаптацию в Италии, теперь пришло время заиграть

Александр Воронков, первый тренер полузащитника сборной России Алексея Миранчука, прокомментировал готовящийся переход игрока в «Торино».

«Я очень рад за то, что у Лёши начнётся новая жизнь. Он уже полностью прошёл адаптацию в Италии в плане языка, социума. Теперь пришло время по-настоящему заиграть. Безусловно, жалко, что в «Аталанте» ему не удалось раскрыться, но на это есть объективные причины. Когда он выходил на поле, он давал результат. Но у Гасперини было своё видение, своеобразный характер и желания. Отношения с главным тренером у них не сложились, Гасперини ему не доверял, поэтому Лёша не заиграл так, как мог. Но ничего, так бывает. Теперь самое главное — идти вперёд и добиваться успехов с новым клубом.



«Торино» — титулованный клуб с традициями и историей, стабильный середняк в данный момент, а в девяностые котировался намного выше, чем та же «Аталанта». Думаю, это отличный вариант для Алексея. Если Лёше будут давать игровое время, если тренер будет ему доверять — уверен, у него всё получится», — сказал Воронков в интервью «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Торино» арендует Миранчука с правом выкупа.

Новый сезон итальянской Серии А начнётся 13 августа встречей «Милана» и «Удинезе».

Напомним, в прошлом сезоне «Торино» стал 10-м (50 очков), «Аталанта» финишировала восьмой (59 очков). Ни одна из этих команд не примет участия в еврокубковых турнирах.