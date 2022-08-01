Трошечкин: в Чечне из-за запрета на собак не могли найти людей, которые покажут квартиру

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин рассказал, какие проблемы возникли у него в Грозном.



«Из-за запрета на содержание собак дома мы не могли найти не то что квартиру, а людей, которые её покажут. Одна женщина сказала: «Согласна, но вы должны гулять ночью или рано утром, когда никто-никто не видит». Кошек в Чечне любят побольше, но в итоге нам удалось снять квартиру, где нам разрешили жить с собакой.



Кстати, Юра Журавлев тоже снял квартиру и будет жить там с собакой. Только переехав, мы узнали, что здесь это вообще не распространено. Но по итогу всё оказалось не так плохо», — приводит слова Трошечкина Sport24.

Грозненский «Ахмат» в трёх матчах набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (7).