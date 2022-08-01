Камоцци: в «Торино» Миранчук получит ключевую роль, у него будет центральная позиция

Франко Камоцци, бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный переход 26-летнего полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Очень важно, чтобы Миранчук получал стабильную игровую практику — только так он сможет раскрыться. В «Торино» он получит ключевую роль на поле, у него будет центральная позиция. Там он сможет полностью раскрыться и спокойно заиграть. И даже стать звездой, если все сложится. Это то, чего у него, к сожалению, не было в «Аталанте».



На мой взгляд, игра «Торино» и философия Юрича ему подходят. Поэтому у него есть все шансы продолжить свою карьеру на высоком уровне. Это действительно хороший игрок, поэтому я желаю ему удачи», — сказал Камоцци в интервью «РБ Спорт».

«Торино» возглавляет хорватский специалист Иван Юрич, ранее тренировавший «Верону». Этим летом команду покинул бывший капитан, чемпион Европы — 2020 в составе сборной Италии Андреа Белотти. В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в Серии А.