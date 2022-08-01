«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в третьем туре Первой лиги

В Казани завершился матч 3-го тура Первой лиги. «Рубин» принимал «Уфу». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.

Символический удар по мячу перед стартом матча нанесла семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина.

Почти сразу после выхода на замену на 67-й минуте 20-летний защитник «Уфы» Александр Сандарчук получил травму: игрок вывихнул правое колено и покинул поле на носилках.

На встрече работал арбитр из Воронежа Олег Соколов.

«Рубин» нанёс 11 ударов (из них пять в створ), «Уфа» — 14 (также пять ударов в створ ворот). По владению уфимцы ненамного превзошли казанцев — 52% на 48% в пользу команды из Башкирии.

После трёх туров Первой лиги сезона-2022/2023 обе команды набрали по четыре очка. «Рубин» идёт на восьмом месте, «Уфа» — на 13-м. Лидирует в Первой лиге «КАМАЗ» из Набережных Челнов.