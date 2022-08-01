«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в третьем туре Первой лиги

В Казани завершился матч 3-го тура Первой лиги. «Рубин» принимал «Уфу». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.
Символический удар по мячу перед стартом матча нанесла семикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина.
Почти сразу после выхода на замену на 67-й минуте 20-летний защитник «Уфы» Александр Сандарчук получил травму: игрок вывихнул правое колено и покинул поле на носилках.
На встрече работал арбитр из Воронежа Олег Соколов.
«Рубин» нанёс 11 ударов (из них пять в створ), «Уфа» — 14 (также пять ударов в створ ворот). По владению уфимцы ненамного превзошли казанцев — 52% на 48% в пользу команды из Башкирии.
После трёх туров Первой лиги сезона-2022/2023 обе команды набрали по четыре очка. «Рубин» идёт на восьмом месте, «Уфа» — на 13-м. Лидирует в Первой лиге «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
- 1 августа 2022
-
23:16
-
23:15
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:37
-
22:23
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:38
-
21:35
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24