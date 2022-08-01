Игорь Федотов заступился за судей в моменте с заменами в матче «Зенит» — «Локомотив»
Поделиться
Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе арбитров в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» (5:0).
«Карасёв — один из топов. Правильно удалил Баринова в добавленное время за лишение возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.
Многие говорили о заменах. Когда выходит несколько игроков, это не значит, что все замены должны произойти одновременно. В данном случае одна команда подготовила замену, а другая — нет. На видео видно, что резервный арбитр, выпустив футболистов «Зенита», пошёл сверяться с карточками. Он обязан проверить, потому что иначе могут быть ошибки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Комментарии
- 1 августа 2022
-
23:16
-
23:15
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:37
-
22:23
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:38
-
21:35
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
19:10
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
Партнерский контент