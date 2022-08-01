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Игорь Федотов заступился за судей в моменте с заменами в матче «Зенит» — «Локомотив»

Игорь Федотов заступился за судей в моменте с заменами в матче «Зенит» — «Локомотив»
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался о работе арбитров в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» (5:0).

«Карасёв — один из топов. Правильно удалил Баринова в добавленное время за лишение возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

Многие говорили о заменах. Когда выходит несколько игроков, это не значит, что все замены должны произойти одновременно. В данном случае одна команда подготовила замену, а другая — нет. На видео видно, что резервный арбитр, выпустив футболистов «Зенита», пошёл сверяться с карточками. Он обязан проверить, потому что иначе могут быть ошибки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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