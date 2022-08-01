Маслов: мандража никакого не было, только положительные эмоции от возвращения на поле

22-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал своё первое за долгое время появление на поле в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

«Сегодня только положительные эмоции, вернулся на поле после долгой паузы. Мандража никакого не было, просто был очень рад. Мы провели неплохой матч, главное — набрали три очка», — приводит слова Маслова Sport24.

Защитник вышел на замену вместо полузащитника красно-белых Наиля Умярова в игре с «Оренбургом» на 89-й минуте. До этого момента Маслов последний раз появлялся на поле в матче с «Химками» 10 мая 2021 года. В августе прошлого года защитник перенёс операцию по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц.

Всего за основу «Спартака» Маслов провёл 40 матчей, отдав две результативные передачи.

Футболист выступал за молодёжные сборные России разных возрастов.

Контракт со «Спартаком» у Маслова действует до конца июня 2024 года.