Защитник «Оренбурга» Малых: мы сами виноваты в поражении в матче со «Спартаком»

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:4).



«Судя по результату, игра сложилась не очень. Мы сами виноваты: пропустили быстрые два гола, потом пришлось отыгрываться, раскрываться, что привело к ещё большим опасным моментам у наших ворот. Будем делать выводы из этого поражения и учиться на своих ошибках, чтобы в следующий раз не допускать таких разгромных поражений.



Во втором тайме нам нужно было бежать вперёд, отыгрываться, поэтому «Оренбург» преобразился. Мы чуть лучше стали играть в атаке, более нацелено. Но в обороне всё равно нужно более концентрированно подходить и не пропускать столько мячей. Пенальти в наши ворота? VAR же есть, я думаю, судьи приняли верное решение. У нас главные задачи и цели – закончить сезон на восьмом-девятом месте. А способны мы или нет, покажет время», — приводит слова Малых Metaratings.



Московский «Спартак» в трёх матчах набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (3) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).