Канчельскис — Зареме: дайте Червиченко, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком»
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Бывший полузащитник национальной команды России Андрей Канчельскис отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая ранее резко высказалась о возможных изменениях в московском клубе.
«Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать. Я не могу понять, а в чём проблема? Дайте шанс составу, который вы назвали. И потом будете спрашивать с него за результаты «Спартака». Вот и всё! Я желаю ей удачи, здоровья и поменьше говорить о футболе», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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