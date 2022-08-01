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Канчельскис: может, Хачатурянц год проработает в «Спартаке» и уйдёт

Канчельскис: может, Хачатурянц год проработает в «Спартаке» и уйдёт
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Бывший полузащитник национальной команды России Андрей Канчельскис высказался о возможных изменениях в руководстве московского «Спартака».

«Время покажет, как будет дальше с постом президента «Спартака». Можно по-разному относиться к Федуну, но он много сделал для красно-белых – построил стадион, команда выигрывала титулы, взяла чемпионство. Когда будет назначен новый человек на место Леонида Арнольдовича, тогда и будем говорить. Не думаю, что сразу появится результат, когда Хачатурянц придёт в «Спартак». Какие-то изменения будут, но всё будет постепенно, сначала должно пройти время. Может, Ашот Рафаилович год поработает и уйдёт.

Не думаю, что дружба с Каманцевым как-то повлияет на работу Хачатурянца в «Спартаке». Никаких своих судей и подобных вещей на матчах красно-белых не будет. Друг – это друг, а работа – это работа», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что новым президентом «Спартака» может стать Ашот Хачатурянц, а нынешний владелец московского клуба Леонид Федун может покинуть свой пост. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит».

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