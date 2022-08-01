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WhoScored опубликовал свою версию сборной лучших игроков третьего тура РПЛ

WhoScored опубликовал свою версию сборной лучших игроков третьего тура РПЛ
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Портал WhoScored опубликовал свою версию символической сборной лучших игроков третьего тура Российской Премьер-Лиги. Подбор игроков основан на рейтинге, статистически вычисленном по итогам выступления футболистов в матчах.

Фото: WhoScored

На позиции вратаря в символической сборной находится голкипер «Краснодара” Матвей Сафонов (оценка 8.0). «Урал” нанёс по его воротам 16 ударов, из которых восемь пришлись в створ. Встреча закончилась победой «Краснодара” со счётом 3:1.

В линии обороны расположились Даниил Хлусевич (“Спартак” Москва, 7.6), Максим Осипенко «“Ростов”, 7.8), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА Москва, 7.5) и Дуглас Сантос («Зенит” Санкт-Петербург, 8.1).

В линии полузащиты — три представителя «Зенита”: Малком (8.2), Клаудиньо (гол в матче с московским «Локомотивом”, 9.2), Вендел (гол в игре с «Локомотивом”, 8.7); а также игрок «Спартака” Квинси Промес (10.0), отличившийся в матче с «Оренбургом”.

В атаке — динамовец Фёдор Смолов (дубль в матче с воронежским «Факелом”, 8.7) и спартаковец Александр Соболев (гол в ворота «Оренбурга”, 7.7).

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