Равшан Ирматов сообщил, что войдёт в ЭСК РФС

Известный футбольный арбитр Равшан Ирматов сообщил, что войдёт в Экспертно-судейскую комиссую Российского футбольного союза (ЭСК РФС).



«Позвонили из РФС, спросили, могу ли я войти в ЭСК. Скоро начну помогать комиссии — буду давать свои комментарии по тем или иным моментам. Будут ли там другие зарубежные судьи? Не знаю», — приводит слова Ирматова Metaratings.



Напомним, Ирматов обслуживал финальные матчи Кубка Азии и клубного чемпионата мира, а также работал на матчах чемпионата мира 2014 и 2018 годов и играх Кубка конфедераций 2017 года. В конце 2019 года Ирматов завершил профессиональную карьеру арбитра.



Действующим лидером Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков в трёх турах. В тройку лидеров соревнований входят московские клубы «Спартак» (7) и ЦСКА (7).

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