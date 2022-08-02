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Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы»

Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы»
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31-летний полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы», сообщает официальный сайт французского клуба.

Ранее Рэмси досрочно расторг контракт с туринским “Ювентусом”, где играл с 2019 года. Он провел 69 встреч в форме «старой синьоры».

В лондонском “Арсенале” Рэмси выступал с 2008 по 2019 год, забив 65 мячей в 371 матче.

Полузащитник стал капитаном сборной Уэльса в 20 лет, что является рекордом. Он сыграл за «драконов» 74 матча, два раза участвовал в Евро, в 2016 году вместе со сборной дойдя до полуфинала, где валлийцы уступили будущим чемпионам, португальцам.

Также сегодня, 1 августа, было объявлено о переходе в “Ниццу” из московского “Локомотива” французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.

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