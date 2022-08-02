Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы»
Поделиться
31-летний полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси стал игроком «Ниццы», сообщает официальный сайт французского клуба.
Ранее Рэмси досрочно расторг контракт с туринским “Ювентусом”, где играл с 2019 года. Он провел 69 встреч в форме «старой синьоры».
В лондонском “Арсенале” Рэмси выступал с 2008 по 2019 год, забив 65 мячей в 371 матче.
Полузащитник стал капитаном сборной Уэльса в 20 лет, что является рекордом. Он сыграл за «драконов» 74 матча, два раза участвовал в Евро, в 2016 году вместе со сборной дойдя до полуфинала, где валлийцы уступили будущим чемпионам, португальцам.
Также сегодня, 1 августа, было объявлено о переходе в “Ниццу” из московского “Локомотива” французского полузащитника Алексиса Бека-Бека.
Новость по теме«Ницца» хочет приобрести Каспера Шмейхеля
Комментарии
- 2 августа 2022
-
00:46
-
00:41
-
00:28
-
00:27
- 1 августа 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:40
-
23:16
-
23:15
-
23:00
-
22:51
-
22:48
-
22:37
-
22:23
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:46
-
21:38
-
21:35
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
21:03
-
20:44
-
20:39
-
20:36
-
20:19
-
20:06
-
19:52
-
19:36
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
19:10
Партнерский контент