Кабутов: в матче с «Уфой» «Рубин» упустил победу
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Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал ход игры третьего тура Первой лиги с «Уфой» (0:0).
«Упустили победу, я считаю. По моментам, по владению, по всему, я считаю, наша победа должна была быть. Не повезло.
Я считаю, доставки в штрафную не получились, а так в целом более или менее играли нормально, создавали моменты – не реализовали.
Особенным ли был для меня матч? Все матчи особенные, не важно, с кем», — приводит слова Кабутова официальный сайт «Рубина».
30-летний полузащитник провёл вторую часть сезона-2021/2022 в «Уфе». В «Рубин» перешёл на правах свободного агента этим летом. Ранее выступал за самарские «Крылья Советов».
С четырьмя очками казанский клуб на данный момент занимает 10-е место в Первой лиге.
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