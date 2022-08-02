Кабутов: в матче с «Уфой» «Рубин» упустил победу

Защитник казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов прокомментировал ход игры третьего тура Первой лиги с «Уфой» (0:0).

«Упустили победу, я считаю. По моментам, по владению, по всему, я считаю, наша победа должна была быть. Не повезло.

Я считаю, доставки в штрафную не получились, а так в целом более или менее играли нормально, создавали моменты – не реализовали.

Особенным ли был для меня матч? Все матчи особенные, не важно, с кем», — приводит слова Кабутова официальный сайт «Рубина».

30-летний полузащитник провёл вторую часть сезона-2021/2022 в «Уфе». В «Рубин» перешёл на правах свободного агента этим летом. Ранее выступал за самарские «Крылья Советов».

С четырьмя очками казанский клуб на данный момент занимает 10-е место в Первой лиге.