«Брентфорд» сделал предложение по полузащитнику сборной Дании Дамсгору

Английский «Брентфорд» сделал предложение итальянской «Сампдории» о переходе 22-летнего полузащитника сборной Дании Миккеля Дамсгора, сообщает Sky Sports.
По данным источника, сумма, предложенная «пчёлами», составляет примерно € 19,9 млн.
Дамсгор принял участие в матчах за Данию на Евро-2020, на котором сборная дошла до полуфинала. На этом турнире полузащитник забил два мяча.
После Евро, несмотря на интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги, Дамсгор остался в «Сампдории». В сезоне-2021/2022 датчанин провёл всего 11 матчей, пропустив отрезок с октября по середину апреля из-за травмы.
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, вероятность, что «Сампдория» примет предложение английского клуба, высока, однако «Брентфорд» ещё не получил официального ответа.
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