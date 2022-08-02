Сычёв — о бразильцах, оставшихся в «Зените»: может, они патриоты нашей страны?

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге, а также о сохранении бразильских игроков санкт-петербургским «Зенитом».



«Если честно, не видно, за счёт чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех… У «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

Как «Зенит» смог сохранить своих бразильских футболистов? Может, они патриоты нашей страны?» — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».



Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (7). Действующим чемпионом страны также являются сине-бело-голубые.