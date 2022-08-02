Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв — о бразильцах, оставшихся в «Зените»: может, они патриоты нашей страны?

Сычёв — о бразильцах, оставшихся в «Зените»: может, они патриоты нашей страны?
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге, а также о сохранении бразильских игроков санкт-петербургским «Зенитом».

«Если честно, не видно, за счёт чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех… У «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.

Как «Зенит» смог сохранить своих бразильских футболистов? Может, они патриоты нашей страны?» — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (7). Действующим чемпионом страны также являются сине-бело-голубые.

«Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку «Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022