Сычёв — о бразильцах, оставшихся в «Зените»: может, они патриоты нашей страны?
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге, а также о сохранении бразильских игроков санкт-петербургским «Зенитом».
«Если честно, не видно, за счёт чего остальные клубы смогут это сделать. Пока не будет одинаковых условий для всех… У «Зенита» сильные игроки. Когда они выкладываются на полную катушку, то шансов у соперников особо нет. Но интрига существует, а это самое главное.
Как «Зенит» смог сохранить своих бразильских футболистов? Может, они патриоты нашей страны?» — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».
Лидером соревнований на данный момент является санкт-петербургский «Зенит» (7). Действующим чемпионом страны также являются сине-бело-голубые.
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