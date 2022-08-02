Александр Головин включён в заявку «Монако» на матч с ПСВ в Лиге чемпионов

26-летний российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на первую встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с нидерландским ПСВ Эйндховен. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.
Встреча пройдёт в Монако на стадионе «Луи II» сегодня, во вторник, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.
В прошлом сезоне Головин принял участие в 40 встречах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 25 млн.
«Монако» уступил «Саутгемптону» в товарищеском матче.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
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