Василий Уткин – о падении мастерства в РПЛ: это плохо, но этого не надо бояться

Российский спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение о возможном падении уровня мастерства в Российской Премьер-Лиге в связи с отъездом легионеров.

«Чемпионат России пал уровнем мастерства, это плохо, но этого не надо бояться. И снобировать. Потому что у нас нет завышенных ожиданий от матчей. И если в игре появляется сюжет, если он весёлый, а голы красивые — получается, что мы получили больше, чем то, на что рассчитывали.

Надо просто отдавать себе в этом отчёт. Занятно, что, с одной стороны, есть гарантированное движение вниз по объективным критериям класса. С другой — действительно смотреть интересно большинство матчей. Наступило время, когда многое решает наглость», — гласит публикация Уткина в своём телеграм-канале.

Какие российские клубы пропали в последние годы?