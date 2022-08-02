Василий Уткин – о падении мастерства в РПЛ: это плохо, но этого не надо бояться

Российский спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение о возможном падении уровня мастерства в Российской Премьер-Лиге в связи с отъездом легионеров.
«Чемпионат России пал уровнем мастерства, это плохо, но этого не надо бояться. И снобировать. Потому что у нас нет завышенных ожиданий от матчей. И если в игре появляется сюжет, если он весёлый, а голы красивые — получается, что мы получили больше, чем то, на что рассчитывали.
Надо просто отдавать себе в этом отчёт. Занятно, что, с одной стороны, есть гарантированное движение вниз по объективным критериям класса. С другой — действительно смотреть интересно большинство матчей. Наступило время, когда многое решает наглость», — гласит публикация Уткина в своём телеграм-канале.
Какие российские клубы пропали в последние годы?
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