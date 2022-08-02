Почеттино высказался о работе с Месси, Мбаппе, Неймаром и Рамосом в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о работе с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе, Неймаром и Серхио Рамосом.

«Для меня это было удовольствием. Мы всегда говорим об этом со всем тренерским штабом. Это была невероятная возможность иметь так много имён, так много фигур в раздевалке, разделяя моменты. Это была одна из самых положительных вещей, возможность встретиться с ними и посоревноваться в таких обстоятельствах. Думаю, это футболисты, которые всегда удивляют. Они обладают огромным, невероятным качеством. Я думаю, что они такие, какие они есть, потому что они не только продемонстрировали это, когда приехали в Париж, но и обладают той аурой, той энергией, которая отличает их от других», — приводит слова Почеттинно Infobae.

Напомним, Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 по июль 2022 год.