Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча 1-го тура АПЛ

Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча 1-го тура АПЛ
Комментарии

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб до того, как «Красные дьяволы» проведут свой первый матч нового сезона в чемпионате Англии, сообщает AS.

Сообщается, что для Роналду было бы непривычно начать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом. В связи с этим, он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до того, как клуб стартует в новом сезоне АПЛ.

Сообщается, что агент Роналду Хорхе Мендес в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», однако, до конкрентных предложений дело не дошло.

«Манчестер Юнайтед» матч 1-го тура АПЛ проведёт 7 августа с «Брайтоном».

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

Какой клуб выбрать Криштиану Роналду? Быстрый разбор 35 вариантов Какой клуб выбрать Криштиану Роналду? Быстрый разбор 35 вариантов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022