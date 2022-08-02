Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча 1-го тура АПЛ

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет покинуть клуб до того, как «Красные дьяволы» проведут свой первый матч нового сезона в чемпионате Англии, сообщает AS.
Сообщается, что для Роналду было бы непривычно начать сезон в одном клубе, а продолжить его в другом. В связи с этим, он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до того, как клуб стартует в новом сезоне АПЛ.
Сообщается, что агент Роналду Хорхе Мендес в течение нескольких недель проводил встречи и беседы с несколькими крупными европейскими клубами, такими как «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи», однако, до конкрентных предложений дело не дошло.
«Манчестер Юнайтед» матч 1-го тура АПЛ проведёт 7 августа с «Брайтоном».
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.
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