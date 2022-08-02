Почеттино: «Ливерпуль» и «Ман Сити» дают тренеру шанс. В «ПСЖ» требуют результат сразу же

50-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший французский «Пари Сен-Жермен», высказался о различии в методах работы в европейских топ-клубах.
«Есть такие команды, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые верят в долгосрочный проект и дают тренеру шанс. Я всегда стараюсь сравнивать.
С «ПСЖ» я выигрывал чемпионат Франции с отрывом в 15 очков. Когда «Реал» выбил нас из Лиги чемпионов, естественно, я понимал, что у нас будут проблемы. В это же время «Манчестер Сити» вылетает от того же «Реала» — они дают Гвардиоле переосмыслить произошедшее, ищут решения выиграть АПЛ, а затем покупают ему Эрлинга Холанда.
Проекты бывают разные. Есть «Манчестер Сити», который доверяет тренеру уже семь лет, и есть «ПСЖ», где нужно побеждать здесь и сейчас и выигрывать Лигу чемпионов, а не внутренний чемпионат. Это другое, и я принимаю это. Это не критика. Когда мы пришли в «ПСЖ», мы знали, что должны попытаться выиграть Лигу чемпионов, если хотим продолжать работать здесь», — цитирует Почеттино ShowSport.me.
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