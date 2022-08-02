Никита Чернов высказался о возможной борьбе «Спартака» за чемпионство в нынешнем сезоне

26-летний защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о возможной борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, всё равно какие-то оценки давать рано. Надо хотя бы игр 10 сыграть, чтобы о чём-то говорить. Но всегда приятно хорошо начать сезон. Надеюсь, что продолжим в том же духе.
Может ли «Спартак» навязать борьбу «Зениту» вверху таблицы? Повторюсь, пока ещё рано об этом говорить. У «Зенита», вот, например, «Химки» очки отбирали. Это говорит о том, что на каждую игру надо настраиваться по-разному. Изучать соперника, играть на его слабых сторонах, не позволять ему доминировать», — приводят слова Чернова «Известия».
Напомним, что после трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе семь очков. Санкт-петербургский клуб опережает «Спартак» и ЦСКА лишь по дополнительным показателям.
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