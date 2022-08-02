Скира: «Аталанта» продала украинца Виктора Коваленко в «Специю»

26-летний украинский атакующий полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Специи» на постоянной основе после завершения арендного соглашения. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, футболист подпишет трёхлетний контракт с новым клубом. Его переход обойдётся «Специи» в € 2 млн.

Напомним, что Коваленко стал игроком «Аталанты» в феврале 2021 года, его переход из донецкого «Шахтёра» обошёлся в € 600 тыс. Проведя за новый клуб лишь одну встречу за полгода, уже в начале следующего сезона Виктор отправился в аренду в «Специю», в составе которой и провёл прошлый сезон. В 27 встречах за «Специю» он отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?