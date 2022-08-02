Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» обвинил Роналду в эгоизме

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о ситуации с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Я не Криштиану, но как человек, который, кажется, болеет за «Манчестер Юнайтед», я чувствовую, что он не показал этого в полной мере — он думает о себе. Я не собираюсь его осуждать, потому что он великолепный игрок, а я не на его месте. Никто не может судить о его действиях в этот момент, потому что это его собственная карьера. В некотором смысле немного нереально сейчас просить клуб такого размера адаптироваться к нему и его мечте», — приводит слова Саа Daily Express.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», поскольку хочет играть в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.