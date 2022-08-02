«Клои — в премьер-министры!» Фанаты в восторге от Келли, снявшей футболку в финале ЧЕ-2022

Нападающая сборной Англии Клои Келли, снявшая футболку в момент празднования решающего гола, забитого в ворота сборной Германии в финале женского чемпионата Европы на стадионе «Уэмбли», своим поступком вызвала восторг фанатов.

После окончания игры ряд болельщиков посредством социальных сетей прокомментировали поступок Келли. Один из фанатов даже призвал назначить футболистку премьер-министром.

«Клои Келли — высший класс. Я не понимаю, как она не вышла на этот матч в основном составе», — написал один фанат. «Клои Келли — в премьер-министры», — добавил другой болельщик. Его посыл сразу был поддержан другим фанатом. «Поздравляю Клои Келли, нового премьер-министра Англии».

Напомним, сборная Англии обыграла Германию со счётом 2:1 после дополнительного времени и стала чемпионом Европы среди женщин.

Немецких футболисток встретили на родине после Евро.