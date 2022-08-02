«Шахтёр» до ноября 2022 года арендовал тренировочный центр варшавской «Легии»

Донецкий «Шахтёр» объявил о подписании арендного соглашения с тренировочным центром варшавской «Легии», сообщает официальный сайт клуба.

«ФК «Шахтёр» подписал договор аренды и обслуживания с тренировочным центром «Легии» (LTC). Соглашение рассчитано на период с августа по ноябрь 2022 года.

Тренировочный центр «Легии» предлагает высокий уровень услуг по организации футбольных тренировок и выступлений. Комплекс был удостоен звания «Лучшее спортивное сооружение 2021 года» в престижном рейтинге Sport Biznes Polska. Он расположен в 20 минутах езды от международного аэропорта имени Шопена в Варшаве и в 30 минутах от центра Варшавы, включая стадион «Легия», где «Шахтёр» будет играть в Лиге чемпионов.



Тренировочный центр «Легии» также станет местом, где «Шахтёр» U19 проведет свои домашние матчи Юношеской лиги УЕФА», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что матч-открытие чемпионата Украины «Шахтёр» проведёт на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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