Чигирёва: в футболе стоит добавлять баллы за грацию и красивую пробежку

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва выступила с изменениями, которые, по её мнению, нужно внести в футбол.
«Нужно менять судейство в футболе. Стоит добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, за падения. Если плашмя – больше баллов, если согнулся – меньше. Если вошёл в траву без брызг, то это 10 баллов. Со своей стороны могу это заметить», – приводит слова Чигирёвой «РИА Новости Спорт».
Эти слова спортсменка сказала после того, как посетила матч Первой лиги. «Рубин» принимал «Уфу». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.
Символический удар по мячу перед стартом матча нанесла семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
После трёх туров Первой лиги сезона-2022/2023 обе команды набрали по четыре очка. «Рубин» идёт на восьмом месте, «Уфа» — на 13-м. Лидирует в Первой лиге «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
- 2 августа 2022
-
06:52
-
06:35
-
06:24
-
06:23
-
06:05
-
06:01
-
05:49
-
05:45
-
05:32
-
04:55
-
04:51
-
04:41
-
04:26
-
04:18
-
04:03
-
03:57
-
03:48
-
03:36
-
03:18
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:35
-
02:24
-
02:18
-
02:05
-
01:54
-
01:54
-
01:39
-
01:25
-
01:15
-
01:11
-
01:01
-
00:56
-
00:46