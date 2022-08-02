Чигирёва: в футболе стоит добавлять баллы за грацию и красивую пробежку

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва выступила с изменениями, которые, по её мнению, нужно внести в футбол.



«Нужно менять судейство в футболе. Стоит добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, за падения. Если плашмя – больше баллов, если согнулся – меньше. Если вошёл в траву без брызг, то это 10 баллов. Со своей стороны могу это заметить», – приводит слова Чигирёвой «РИА Новости Спорт».



Эти слова спортсменка сказала после того, как посетила матч Первой лиги. «Рубин» принимал «Уфу». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.



Символический удар по мячу перед стартом матча нанесла семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

После трёх туров Первой лиги сезона-2022/2023 обе команды набрали по четыре очка. «Рубин» идёт на восьмом месте, «Уфа» — на 13-м. Лидирует в Первой лиге «КАМАЗ» из Набережных Челнов.