Почеттино — о вылете из ЛЧ: Бензема фолил на Доннарумме, сработай VAR — «Реал» бы вылетел

Экс главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, как он относится к тому, что французский клуб рассматривает вариант привлечения психолога, чтобы избежать психологических проблем и ошибок на последних минутах матчей, как было в поединке с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Ну тогда психолог нужен и «Челси», и «Манчестер Сити», и «Ливерпулю», ведь они все были в такой ситуации. Если исходить из такой логики, то психолог нужен всем клубам, игравшим с «Реалом».

Я считаю, что в футболе случаются обстоятельства, которые случаются, и их нельзя контролировать. Я думаю, что Бензема нарушал правила на Доннарумме, и, если бы это было рассмотрено системой VAR, сегодня мы бы говорили о чём-то другом, например, о вылете Мадрида.

Но это был толчок, который вселил в «Реал» большую веру, дал им дополнительную энергию, и мы допустили ошибку. Это футбол, и он не должен выходить за рамки футбольного анализа. Это игра, в которой есть фактор везения и, очевидно, эмоциональный фактор. Но я не думаю, что это настолько явная проблема, что с ней нужно обращаться к психологу», — приводит слова Почеттино infobae.com.

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