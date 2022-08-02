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«Эвертон» хочет продать Гбамена

«Эвертон» хочет продать Гбамена
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Английский «Эвертон» хочет избавиться от полузащитника Жан-Филиппа Гбамена, сообщает Fansided.

По сведениям источника, «ириски» нацелились на полузащитника «Пари Сен-Жермен» Идриссу Гейе и по этой причине намерены продать Гбамена.

Главный тренер английского клуба Фрэнк Лэмпард намерен усилить зону центральных полузащитников и освободить состав от футболистов, на которых он не рассчитывает в ближайшем сезоне. В частности, от Гбамена.

Причиной этого также является высокая травматичность футболиста, который с момента прихода в клуб пропустил большое количество матчей из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Жан-Филипп Гбамен находился в аренде в московском ЦСКА с февраля по июнь этого года. Полузащитник провёл за столичный клуб 13 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи.

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