Кулибали по телефону спросил разрешения у Терри взять 26-й номер в «Челси»

Сенегальский защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали спросил разрешения взять 26-й номер в команде у легендарного английского защитника синих Джона Терри во время телефонного разговора.



Кулибали выложил в свои аккаунты в социальных сетях кадры, где запечатлён его телефонный разговор с Терри, в котором он на превосходном английском вежливо просит разрешения унаследовать футболку.



Сенегалец также является поклонником этого номера, поскольку носил его в течение восьми сезонов в «Наполи». Теперь он продолжит это делать на «Стэмфорд Бридж», приняв эстафету у Терри.



В сезоне-2021/2022 игрок провёл 37 матчей во всех турнирах за «Наполи», в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.