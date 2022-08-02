Бекхэм показал, как дочь бьёт по мячу

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм показал, как его дочь бьёт по мячу.



«Ждите её улыбку. Удачи. Мы не можем дождаться, чтобы понаблюдать за этим», – подписал видео Бекхэм.

Экс-игрок сборной Англии снял видеоролик в поддержку женской сборной перед финальным матчем женского чемпионата Европы по футболу – 2022 со сборной Германии. В финале Германия уступила Англии со счётом 1:2 (в дополнительное время).



Напомним, бывший игрок сборной Англии Бекхэм завершил игровую карьеру в июле 2013 года, его последним клубом стал американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего за карьеру хавбек провёл 715 матчей во всех турнирах, в которых отметился 127 голами и 213 результативными передачами.