MD: Хави готов принять уход Френки де Йонга лишь в случае покупки определённого футболиста

Главный тренер «Барселоны» Хави готов принять уход полузащитника Френки де Йонга в другую команду, если ему подпишут хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, 25-летний де Йонг не хочет покидать «Барселону», хотя и клуб, и его агенты говорят ему, что этот трансфер будет необходим с нынешней финансовой ситуацией испанской команды.

Сообщается, что единственным клубом, который сделал предложение по де Йонгу, является «Манчестер Юнайтед». Однако Френки не хочет играть за клуб, не выступающий в Лиге чемпионов, и у него нет уверенности, что в английской команде смогут решить этот вопрос в следующем сезоне.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: