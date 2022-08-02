Молодой талант из «Барселоны» близок к переходу в клуб из МЛС

22-летний полузащитник «Барселоны» Рики Пуч достиг договорённости с «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающим в МЛС. Об этом сообщает журналист Альберт Рохе в «Твиттере».
По информации источника, клубам ещё предстоит достигнуть договорённости в ряде вопросов потенциального трансфера. В частности, «Барселона» хочет оставить за собой право обратного выкупа футболиста или получить процент от будущей перепродажи.
Трансфер должен быть завершён в ближайшее время, так как период регистрации новых футболистов в МЛС заканчивается 4 августа.
Сейчас Transfermarkt оценивает Пуча в € 7 млн, при том что на пике его формы, в 2020 году, портал называл цену в € 25 млн. В сезоне-2021/2022 испанец провёл 18 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых забил один гол.
- 2 августа 2022
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