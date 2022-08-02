Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодой талант из «Барселоны» близок к переходу в клуб из МЛС

Молодой талант из «Барселоны» близок к переходу в клуб из МЛС
Комментарии

22-летний полузащитник «Барселоны» Рики Пуч достиг договорённости с «Лос-Анджелес Гэлакси», выступающим в МЛС. Об этом сообщает журналист Альберт Рохе в «Твиттере».

По информации источника, клубам ещё предстоит достигнуть договорённости в ряде вопросов потенциального трансфера. В частности, «Барселона» хочет оставить за собой право обратного выкупа футболиста или получить процент от будущей перепродажи.

Трансфер должен быть завершён в ближайшее время, так как период регистрации новых футболистов в МЛС заканчивается 4 августа.

Сейчас Transfermarkt оценивает Пуча в € 7 млн, при том что на пике его формы, в 2020 году, портал называл цену в € 25 млн. В сезоне-2021/2022 испанец провёл 18 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах, в которых забил один гол.

«Барса» обокрала «Челси», а Суарес удивил. Трансферы недели, которые вы могли упустить «Барса» обокрала «Челси», а Суарес удивил. Трансферы недели, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022