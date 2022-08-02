Джо Харт довёл до слез маленького фаната «Селтика»

Юный болельщик шотландского «Селтика» не смог сдержать слёз после встречи с вратарём команды Джо Хартом. Английский голкипер сказал парню, что ему не стоит расстраиваться и что они обязательно встретятся в будущем. Сам болельщик хочет преуспеть в футбольной карьере вратаря.

Джо Харт довёл до слез юного болельщика «Селтика». Видеоролик:

Мама маленького болельщика, выложившая видео, написала следующее:



«Когда твой сын встретился со своим героем. Слёзы везде. Вот в чем всё дело».

35-летний Харт перешёл в шотландскую команду летом 2021 года из лондонского «Тоттенхэма». В 55 матчах за «Селтик» вратарь пропустил 47 голов и 27 раз сыграл «на ноль». Соглашение между Хартом и «Селтиком» истекает в мае 2024 года.