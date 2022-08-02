Видеообзор матча Первой лиги «Рубин» — «Уфа»
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Вчера, 1 августа, в Казани состоялся матч 3-го тура Первой лиги «Рубин» — «Уфа». Встреча завершилась нулевой ничьей. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым из Воронежа.
«Рубин» нанёс 11 ударов (из них пять в створ), «Уфа» — 14 (также пять ударов в створ ворот). По владению уфимцы ненамного превзошли казанцев — 52% на 48% в пользу команды из Башкирии.
Почти сразу после выхода на замену, на 73-й минуте, 20-летний защитник «Уфы» Александр Сандрачук получил травму: игрок вывихнул правое колено и покинул поле на носилках.
После трёх туров Первой лиги сезона-2022/2023 обе команды набрали по четыре очка. «Рубин» идёт на восьмом месте, «Уфа» — на 13-м. Лидирует в Первой лиге «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
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