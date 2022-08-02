Канчельскис: если Промес подпишет контракт лет на пять, обгонит Вагнера и Азмуна по голам

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном достижении нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Форвард может стать лучшим легионером в чемпионатах России по числу голов.

«Если Квинси подпишет контракт ещё лет на пять, то, конечно, обгонит. Сможет обогнать уже в этом сезоне? Нет, в этом сезоне не сможет. Почему? А что, Промес стабильно забивал по 15–20 голов, как в «Фиорентине» Батистута? Он же не Батистута. Я не думаю, что обгонит в этом году», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На счету 30-летнего Промеса 71 гол в Российской Премьер-Лиге. Выше него располагаются лишь Вагнер Лав (ЦСКА) и Сердар Азмун («Рубин», «Ростов», «Зенит»). Бразилец и иранец забили по 85 голов, но уже покинули Российскую Премьер-Лигу.

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