Семак: не ожидал, что смогу продержаться в «Зените» так долго

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сроке своей работы в клубе из Санкт-Петербурга. Специалист признался, что не ожидал продержаться на тренерском мостике сине-бело-голубых так долго. Также Семак ответил на слова Фабио Капелло, который ранее поздравил его с очередным чемпионством.

«Капелло поздравил меня с чемпионством, но подчеркнул, что пять сезонов – это предел для любого тренера? Спасибо Фабио за хорошее отношение ко мне и добрые слова. Я с удовольствием вспоминаю нашу совместную работу в сборной России, которая многое мне дала как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Что касается критического пятого сезона и в целом психологической усталости… Знаете, мне уже и третий год работы в «Зените» изначально казался критическим, а уж каждый следующий и подавно является таковым (смеётся).

Вы посмотрите на историю нашей лиги. Последней командой до нас, которая выигрывала больше двух чемпионских титулов подряд, был «Спартак». Да, Олег Иванович Романцев брал золото пять раз подряд, но последнее из них всё-таки уже давно — в 2001 году. С тех пор и до недавнего времени никому из тренеров не удавалось победить в РПЛ трижды подряд. Вот почему перед третьим сезоном работы нашего тренерского штаба в «Зените» у меня и возникли предположения, что он объективно должен стать критическим.

Признаюсь, не ожидал на момент прихода в «Зенит», что смогу продержаться здесь так долго. Говорю это совершенно искренне», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

Напомним, Семак был назначен главным тренером «Зенита» на постоянной основе в 2018 году. С тех пор сине-бело-голубые завоевали четыре чемпионства подряд. В нынешнем розыгрыше РПЛ «Зенит» также лидирует в турнирной таблице после трёх туров.