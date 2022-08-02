Дуэйн «Скала» Джонсон посетил игру «Барселоны». Видео
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Американский киноактёр и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны» с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), который прошёл на стадионе «Ред Булл Арена» в Харрисоне (США). 50-летний Джонсон поприветствовал болельщиков, посетивших эту игру.
«Барселона» провела пять матчей в рамках предсезонной подготовки к сезону-2022/2023. Испанская команда дважды сыграла вничью – с «Олотом» (1:1) и «Ювентусом» (2:2) – и одержала три победы: над «Интер Майами» (6:0), мадридским «Реалом» (1:0) и «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0).
7 августа «Барселона» сыграет в традиционном товарищеском матче за Кубок Гампера с мексиканским клубом «Пумас», а 14-го начнёт новый сезон в чемпионате Испании игрой с «Райо Вальекано».
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