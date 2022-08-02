Масалитин: Промес может обогнать Вагнера и Азмуна. Рекорды нужны, чтобы их обновляли

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что игрок «Спартака» Квинси Промес может побить достижения результативности в РПЛ экс-форварда армейцев Вагнера Лава и экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«В футболе всё возможно. Если Квинси останется, то, может быть, в этом сезоне или следующем обгонит. Здесь много факторов: если будет всё в порядке со здоровьем, останется в «Спартаке» и будет дальше играть. Думаю, может и обогнать Вагнера с Азмуном.

Мне как болельщику ЦСКА не хотелось бы, чтобы Квинси обогнал Вагнера? Понимаете, рекорды на то и нужны, чтобы их обновляли. Пришёл парень, забивает. Самое главное, чтобы его потом помнили. А то пройдёт время, а никто и ничего не знает. Квинси приносит результат «Спартаку». Если сложится всё для него хорошо, то всё получится. Сложится плохо – Вагнер и Азмун останутся рекордсменами», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На счету Промеса на данный момент 33 гола. Вагнер Лав и Сердар Азмун забили в чемпионате России по 85 голов.