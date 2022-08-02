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Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ведёт активные переговоры с «Олимпиакосом»

Экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон ведёт активные переговоры с «Олимпиакосом»
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25-летний нападающий сборной Швеции и бывший футболист московского «Спартака» Джордан Ларссон близок к тому, чтобы присоединиться к греческому «Олимпиакосу». Об этом сообщает интернет-портал TO10.

По информации источника, переговоры идут успешно. Ларссону была предложена роль лидера в новом проекте «Олимпиакоса», что подталкивает его на выбор именно этого пути продолжения карьеры.

Напомним, в апреле этого года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды. В июне он расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию.

Нападающий поддержал решение ФИФА о разрешении иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами и не вернулся в Россию после аренды.

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