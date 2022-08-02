Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тысячи болельщиков посетили презентацию Луиса Суареса в «Насьонале»

Тысячи болельщиков посетили презентацию Луиса Суареса в «Насьонале»
Комментарии

Уругвайский нападающий Луис Суарес, с 30 июня 2022 года находившийся в статусе свободного агента, стал футболистом «Насьоналя». Именно в этой команде 35-летний игрок начал свою карьеру. На презентацию Суареса в качестве нового игрока уругвайской команды пришли тысячи болельщиков.

Тысячи фанатов «Насьоналя» пришли на презентацию Луиса Суареса. Видеоролик:

Суарес покинул «Насьональ» в 2006 году, когда перешёл в нидерландский «Гронинген». Затем он выступал за «Аякс» и «Ливерпуль», а с 2014 по 2020-й был футболистом «Барселоны», в составе которой выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов. Следующие два года Суарес провёл в «Атлетико», с которым в первом сезоне стал чемпионом страны. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено.

Новость по теме
«Эй, толстяк!» Месси обратился к Суаресу, который перешёл в «Насьональ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022