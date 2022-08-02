Тысячи болельщиков посетили презентацию Луиса Суареса в «Насьонале»
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Уругвайский нападающий Луис Суарес, с 30 июня 2022 года находившийся в статусе свободного агента, стал футболистом «Насьоналя». Именно в этой команде 35-летний игрок начал свою карьеру. На презентацию Суареса в качестве нового игрока уругвайской команды пришли тысячи болельщиков.
Тысячи фанатов «Насьоналя» пришли на презентацию Луиса Суареса. Видеоролик:
Суарес покинул «Насьональ» в 2006 году, когда перешёл в нидерландский «Гронинген». Затем он выступал за «Аякс» и «Ливерпуль», а с 2014 по 2020-й был футболистом «Барселоны», в составе которой выиграл 13 трофеев, включая Лигу чемпионов. Следующие два года Суарес провёл в «Атлетико», с которым в первом сезоне стал чемпионом страны. Соглашение между сторонами истекло 30 июня и не было продлено.
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