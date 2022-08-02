Бибрас Натхо — о возможном возвращении в Россию: никогда не говори «никогда»

Бывший игрок московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо не исключает своего возвращения в чемпионат России по футболу. Однако 34-летний полузащитник подчеркнул, что на данный момент он доволен своим положением в сербском «Партизане».
«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА, если пригласят? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане».
Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори «никогда». Посмотрим», — приводит слова Бибраса Натхо Sport24.
Напомним, Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выиграл Кубок и Суперкубок России (2012), а с москвичами — чемпионат (2016).
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